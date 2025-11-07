Reuters: Пентагон планирует купить миллион беспилотников
Пентагон планирует купить миллион БПЛА в ближайшие два-три года
Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense
США планирует купить не меньше миллиона БПЛА в течение нескольких лет. После этого штаты планируют приобретать от 500 тысяч до миллионов дронов ежегодно, рассказал в интервью министр армии США Дэниел Дрисколл.
«Армия США намерена закупить не менее миллиона беспилотников в ближайшие два-три года», — цитирует Reuters Дрисколла. По его словам, сейчас США покупает около 50 тысяч дронов ежегодно. Кроме того, издание утверждает, что министр обороны США 7 ноября якобы объявит о масштабной реформе, которая позволит военным быстрее приобретать технологии «на фоне растущих глобальных угроз».
Ранее стало известно, что Германия также готовит масштабный заказ на поставку до 12 тысяч ударных БПЛА для своей бригады в Литве, стремясь усилить военный контингент в регионе. Речь идет об оснащении 45-й бронетанковой немецкой бригады, развертывание которой началось в Литве в 2024 году. Это первое со времен Второй мировой войны постоянное зарубежное подразделение Бундесвера.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.