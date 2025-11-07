Reuters: Пентагон планирует купить миллион беспилотников

Пентагон планирует купить миллион БПЛА в ближайшие два-три года Фото: Marine Corps Lance Cpl. Quinn Hurt / U.S. Department of Defense

США планирует купить не меньше миллиона БПЛА в течение нескольких лет. После этого штаты планируют приобретать от 500 тысяч до миллионов дронов ежегодно, рассказал в интервью министр армии США Дэниел Дрисколл.

«Армия США намерена закупить не менее миллиона беспилотников в ближайшие два-три года», — цитирует Reuters Дрисколла. По его словам, сейчас США покупает около 50 тысяч дронов ежегодно. Кроме того, издание утверждает, что министр обороны США 7 ноября якобы объявит о масштабной реформе, которая позволит военным быстрее приобретать технологии «на фоне растущих глобальных угроз».