Суд поставил точку в деле сестер Хачатурян

10 ноября 2025 в 20:53
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Московский суд изменил решение по делу Михаила Хачатуряна, убитого в 2018 году. Ранее Бутырский суд Москвы в апреле признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, но прекратил дело в связи со смертью обвиняемого. Защита обжаловала это решение, требуя признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его. В результате рассмотрения жалобы Мосгорсуд внес коррективы в формулировку решения: вместо «признать виновным» теперь указано «признать совершившим преступления».

Комментарии (1)
  • Алексей
    10 ноября 2025 21:19
    Все по совести. Самое главное, что дети стали невиновными.
