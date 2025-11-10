Суд поставил точку в деле сестер Хачатурян
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Московский суд изменил решение по делу Михаила Хачатуряна, убитого в 2018 году. Ранее Бутырский суд Москвы в апреле признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, но прекратил дело в связи со смертью обвиняемого. Защита обжаловала это решение, требуя признать Хачатуряна невиновным и реабилитировать его. В результате рассмотрения жалобы Мосгорсуд внес коррективы в формулировку решения: вместо «признать виновным» теперь указано «признать совершившим преступления».
- Алексей10 ноября 2025 21:19Все по совести. Самое главное, что дети стали невиновными.