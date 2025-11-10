Позиции ВСУ на фронте будут ухудшаться: главное об СВО на 10 ноября

Российская армия продолжает наступление Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Уверенность в возможности Украины одержать победу в конфликте является серьезным заблуждением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, киевский режим ошибочно полагает, что способен добиться своих целей военными методами. Песков подчеркнул, что текущая обстановка на линиях боевого соприкосновения опровергает подобные предположения.

Тем временем ВС РФ продолжают наступление по всей линии фронта, освобождают населенные пункты и наносят массированные удары по военно-промышленным комплексам ВСУ. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Позиции ВСУ продолжат ухудшаться

Дмитрий Песков заявил, что позиции киевского режима неизбежно будут ухудшаться. По его словам, динамика ситуации на фронтах наглядно демонстрирует эту тенденцию. «[Ситуация на фронтах] весьма динамична и красноречиво говорит о перспективах положения киевского режима, которое будет ухудшаться изо дня в день. Неизбежно», — подчеркнул представитель Кремля.

Российские силы ударили по ВПК Украины

В ночь на 10 ноября ВС РФ осуществили групповой удар по нескольким военным объектам, расположенным на территории Украины. В качестве средств поражения были задействованы гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал» и ударные беспилотники.

Атака стала ответом на террористические действия Украины в отношении гражданских объектов. Среди объектов, подвергшихся удару, — военные аэродромы, центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ, склад реактивных снарядов для системы залпового огня «Ольха», а также производственные помещения и хранилища беспилотников дальнего действия.

ВС РФ совершили прорыв в Красноармейске

Российские войска добились значительных успехов в Красноармейске ДНР — было освобождено 244 здания. Сейчас военные подразделения осуществляют наступательные операции в микрорайоне Динас и проводят мероприятия по зачистке территории Западной промзоны.

Армия РФ наступает в Димитрове

В Минобороны России сообщили о продвижении российских войск в Димитрове (ДНР). Подразделения пятой мотострелковой бригады 51-й армии ведут боевые действия в южной части города — в микрорайоне Восточный, а также осуществляют наступление в направлении микрорайона Западный.

Российские бойцы взяли под контроль 25 квадратных километров

Военнослужащие группировки «Восток» в процессе освобождения Сладкого и Нового в Запорожской области установили контроль над территорией площадью более 25 квадратных километров. В ходе боевых действий за два населенных пункта противник понес потери, которые составили более двух рот личного состава, а также потерял бронированную и автомобильную технику. За четыре дня подразделения «Востока» последовательно освободили пять населенных пунктов.

Песков об отношении украинцев к СВО

Пресс-секретарь президента России в ответ на вопрос URA.RU выразил мнение о том, что количество украинцев, выступающих за прекращение конфликта на условиях РФ, будет увеличиваться. Представитель Кремля отметил, что сложно оценить достоверность подобных опросов на Украине, учитывая, что общество находится в состоянии страха. Вместе с тем Песков подчеркнул наличие усталости от конфликта.