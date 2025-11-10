Британия вручила фанатскому спецназу «Эспаньола» из зоны СВО «черную метку»

Власти Великобритании установили в отношении Станислава Орлова санкции Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Руководитель фанатского спецназа «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной — «Испанец»), участвующий в украинском конфликте на стороне России, приехал в Москву по рабочим вопросам. Вскоре после этого он получил официальное уведомление от Великобритании о введении в отношении него санкций. Он назвал это действие Соединенного Королевства «черной меткой».

«Нам вручили черную метку — Эспаньола принимает вызов», — заявил Орлов. Его слова передает «Ридус».

В письме, отправленном от имени МИД Великобритании, указывается, что в рамках юрисдикции государства, включая страны Евросоюза, все финансовые активы, компании, имущество и сам Орлов могут быть подвергнуты аресту. Также его могут ожидать и другие ограничения в любой точке мира.