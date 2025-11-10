Британия вручила фанатскому спецназу «Эспаньола» из зоны СВО «черную метку»
Власти Великобритании установили в отношении Станислава Орлова санкции
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Руководитель фанатского спецназа «Эспаньола» Станислав Орлов (позывной — «Испанец»), участвующий в украинском конфликте на стороне России, приехал в Москву по рабочим вопросам. Вскоре после этого он получил официальное уведомление от Великобритании о введении в отношении него санкций. Он назвал это действие Соединенного Королевства «черной меткой».
«Нам вручили черную метку — Эспаньола принимает вызов», — заявил Орлов. Его слова передает «Ридус».
В письме, отправленном от имени МИД Великобритании, указывается, что в рамках юрисдикции государства, включая страны Евросоюза, все финансовые активы, компании, имущество и сам Орлов могут быть подвергнуты аресту. Также его могут ожидать и другие ограничения в любой точке мира.
Ранее британские власти начали расследование возможного нарушения санкционного режима против России из-за импорта авиатехники на сумму 36,3 миллионов евро. Так. Соединенное Королевство с января по июнь 2025 года ввезло из РФ товары на сумму 80 миллионов евро. Почти половина этой суммы — 36,3 миллионов евро — пришлась на российскую авиатехнику. Не уточняется, какие виды авиатехники были закуплены, но санкционный режим запрещает приобретение подобных товаров.
