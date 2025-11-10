Россия и Северная Корея создают крупнейший объект на своей границе

Длина моста может составить около пяти километров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Через реку Туманную, которая соединяет Россию и Северную Корею, построят мост. Об этом сообщили иностранные СМИ.

Длина моста составит почти пять километров. Его строительство уже якобы видно со спутников, пишет издание Newsweek. По его данным, стройка уже продвинулась примерно на 110 метров, установлены несущие опоры. Как цитирует портал эксперта по Северной Корее Фредерика Шпора, автомобильная связь с КНДР поможет РФ снизить риск включения ее торговых судов в антироссийские санкционные списки.