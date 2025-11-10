Пассажиры парома Seabridge впервые вышли на землю после 5 суток ожидания
Пассажиры парома Seabridge вышли на берег (фото из архива)
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Пассажиры парома Seabridge впервые за пять дней оказались на берегу в турецком Трабзоне. Об этом сообщила одна из пассажирок судна.
«Пассажиры парома Seabridge вышли на берег в турецком Трабзоне», — пишет RT. Издание ссылается на пассажирку корабля.
Судно Seabridge 5 ноября отправилось из Трабзона в Сочи, однако оно не получило разрешения на заход в российский порт и после простоя на рейде вернулось обратно. Паром простоял на рейде более двух суток. Власти Кубани сочли запуск паромного сообщения с Трабзоном преждевременным. Судно отправилось в направлении Сочи впервые за 14 лет.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.