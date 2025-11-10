Пассажиры парома Seabridge впервые вышли на землю после 5 суток ожидания

Пассажиры парома Seabridge впервые за пять дней оказались на берегу в турецком Трабзоне. Об этом сообщила одна из пассажирок судна.

Судно Seabridge 5 ноября отправилось из Трабзона в Сочи, однако оно не получило разрешения на заход в российский порт и после простоя на рейде вернулось обратно. Паром простоял на рейде более двух суток. Власти Кубани сочли запуск паромного сообщения с Трабзоном преждевременным. Судно отправилось в направлении Сочи впервые за 14 лет.