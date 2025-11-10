Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Пассажиры парома Seabridge впервые вышли на землю после 5 суток ожидания

10 ноября 2025 в 20:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пассажиры парома Seabridge вышли на берег (фото из архива)

Пассажиры парома Seabridge вышли на берег (фото из архива)

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Пассажиры парома Seabridge впервые за пять дней оказались на берегу в турецком Трабзоне. Об этом сообщила одна из пассажирок судна.

«Пассажиры парома Seabridge вышли на берег в турецком Трабзоне», — пишет RT. Издание ссылается на пассажирку корабля.

Судно Seabridge 5 ноября отправилось из Трабзона в Сочи, однако оно не получило разрешения на заход в российский порт и после простоя на рейде вернулось обратно. Паром простоял на рейде более двух суток. Власти Кубани сочли запуск паромного сообщения с Трабзоном преждевременным. Судно отправилось в направлении Сочи впервые за 14 лет.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал