В Минцифры разъяснили меры по отключению интернета после возвращения из-за границы
В России ввели «период охлаждения» для SIM-карт после возвращения из-за границы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Операторы связи 10 ноября запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Теперь при попадании SIM-карты на территорию России из-за рубежа необходимо подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и SMS на такой SIM-карте будут временно ограничиваться. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком...» — написали в telegram-канале ведомства. Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. В тестовом режиме механизм начал действовать с 10 ноября.
Для абонентов с российскими SIM-картами также действует так называемый период охлаждения на 24 часа в двух случаях: если SIM-карта неактивна в течение 72 часов или при возвращении из международного роуминга. Оповещение об ограничении приходит в SMS от оператора связи, где указаны способы снятия этих ограничений. Восстановить доступ к сети можно двумя способами: авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор; позвонив в колл-центр и пройдя идентификацию по телефону.
Ранее читатели URA.RU сообщили, что после возвращения из-за рубежа зафиксированы первые случаи ограничения доступа к мобильному интернету. Это связано с активацией механизма «периода охлаждения» для SIM-карт. При этом отмечается, что в период ограничений сохраняется возможность использования ряда сервисов: например, остаются доступными звонки и некоторые ключевые функции.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.