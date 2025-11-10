В Минцифры разъяснили меры по отключению интернета после возвращения из-за границы

В России ввели «период охлаждения» для SIM-карт после возвращения из-за границы Фото: Илья Московец © URA.RU

Операторы связи 10 ноября запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. Теперь при попадании SIM-карты на территорию России из-за рубежа необходимо подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До подтверждения мобильный интернет и SMS на такой SIM-карте будут временно ограничиваться. Об этом сообщили в Минцифры РФ.

«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком...» — написали в telegram-канале ведомства. Нововведения направлены на обеспечение безопасности граждан России. В тестовом режиме механизм начал действовать с 10 ноября.

Для абонентов с российскими SIM-картами также действует так называемый период охлаждения на 24 часа в двух случаях: если SIM-карта неактивна в течение 72 часов или при возвращении из международного роуминга. Оповещение об ограничении приходит в SMS от оператора связи, где указаны способы снятия этих ограничений. Восстановить доступ к сети можно двумя способами: авторизовавшись с помощью капчи по ссылке, которую пришлет оператор; позвонив в колл-центр и пройдя идентификацию по телефону.

