После семи лет судов поставлена точка в деле сестер Хачатурян

Суд признал преступления Михаила Хачатуряна, которого убили дочери в 2018 году
10 ноября 2025 в 21:02
Суд признал, что убитый Хачатрян совершил преступления против своих детей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Московский городской суд установил, что в убитый в 2018-м Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей. Об этом сообщили журналисты, присутствующие на заседании.

Сегодня Мосгорсуд, рассматривая жалобу, внес в решение изменения. Формулировку «признать виновным» изменили на «признать совершившим преступления», — пишет РИА Новости. Другие определения Бутырского суда столицы остались без изменения.

В апреле суд вынес посмертный обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну. Он был признан виновным в регулярном насилии по отношению к своим дочерям. На приговоре присутствовали две из трех его дочерей. Также суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого. По версии следствия, мужчина был убит собственными детьми в 2018 году. Все, что известно о громком деле — в материале URA.RU.

