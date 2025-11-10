После семи лет судов поставлена точка в деле сестер Хачатурян
Суд признал, что убитый Хачатрян совершил преступления против своих детей
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Московский городской суд установил, что в убитый в 2018-м Михаил Хачатурян совершил преступления против дочерей. Об этом сообщили журналисты, присутствующие на заседании.
Сегодня Мосгорсуд, рассматривая жалобу, внес в решение изменения. Формулировку «признать виновным» изменили на «признать совершившим преступления», — пишет РИА Новости. Другие определения Бутырского суда столицы остались без изменения.
В апреле суд вынес посмертный обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну. Он был признан виновным в регулярном насилии по отношению к своим дочерям. На приговоре присутствовали две из трех его дочерей. Также суд постановил прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого. По версии следствия, мужчина был убит собственными детьми в 2018 году. Все, что известно о громком деле — в материале URA.RU.
