На Западе предупредили о «сюрпризе» России для США в ответ на агрессию в Японии

В рамках учений Resolute Dragon 25 на авиабазе Ивакуни в Японии Штаты развернули систему Typhon, но обращения МИД России с требованием убрать ракеты были проигнорированы. Научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович сообщил, что в ответ на такие действия Россия может развернуть баллистические ракеты средней дальности «Орешник».

«Россия может развернуть в качестве ответных мер свое оружие средней и меньшей дальности, включая баллистическую ракету средней дальности „Орешник“ и крылатую ракету „Калибр“», — заявил Стефанович. Его слова передает издание Newsweek.

Также, по мнению эксперта, Москва способна укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны в Дальневосточном регионе. Однако реализация подобных мер, вероятно, будет отложена до завершения конфликта на Украине.

