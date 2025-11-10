На Западе предупредили о «сюрпризе» России для США в ответ на агрессию в Японии
Россия может в качестве ответных мер развернуть свои ракеты средней и меньшей дальности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В рамках учений Resolute Dragon 25 на авиабазе Ивакуни в Японии Штаты развернули систему Typhon, но обращения МИД России с требованием убрать ракеты были проигнорированы. Научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова РАН Дмитрий Стефанович сообщил, что в ответ на такие действия Россия может развернуть баллистические ракеты средней дальности «Орешник».
«Россия может развернуть в качестве ответных мер свое оружие средней и меньшей дальности, включая баллистическую ракету средней дальности „Орешник“ и крылатую ракету „Калибр“», — заявил Стефанович. Его слова передает издание Newsweek.
Также, по мнению эксперта, Москва способна укрепить системы противовоздушной и противоракетной обороны в Дальневосточном регионе. Однако реализация подобных мер, вероятно, будет отложена до завершения конфликта на Украине.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что страна получила оружие, которое будет защищать ее весь XXI век. Речь шла о ракетах «Буревестник» и подводном аппарате «Посейдон». Накануне были проведены испытания ракет и подводной системы. Путин представил эти системы вооружения как уникальные и не имеющие аналогов в других странах мира. Военные эксперты считают, что данные разработки обладают способностью обходить западные системы противодействия и укрепляют оборонные возможности России на долгосрочный период.
