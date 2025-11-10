Польша оставила без убежища сотни россиян

В Польше за последние пять лет отозвали международную защиту у 336 граждан России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Среди иностранных граждан, которым за последние годы было отказано в предоставлении политического убежища в Польше, подавляющее большинство — около 90% — граждане России. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше за последние годы, почти 90% были россиянами», — сказано в статье. Согласно данным издания, с 2020 года польские власти лишили международной защиты (в том числе статуса беженца, права на убежище и временной защиты) 410 иностранцев. Среди них 336 человек — граждане России, 38 — Украины, 15 — Белоруссии.