Польша оставила без убежища сотни россиян
В Польше за последние пять лет отозвали международную защиту у 336 граждан России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Среди иностранных граждан, которым за последние годы было отказано в предоставлении политического убежища в Польше, подавляющее большинство — около 90% — граждане России. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.
«Из нескольких сотен иностранцев, лишившихся международной защиты в Польше за последние годы, почти 90% были россиянами», — сказано в статье. Согласно данным издания, с 2020 года польские власти лишили международной защиты (в том числе статуса беженца, права на убежище и временной защиты) 410 иностранцев. Среди них 336 человек — граждане России, 38 — Украины, 15 — Белоруссии.
Отмечается, что основной причиной таких решений стало ужесточение миграционной политики страны. При этом как правящие, так и оппозиционные политические силы Польши поддерживают принятые меры. Кроме того, ранее появилась информация о том, что государство планирует выделить 25,85 млн злотых — примерно семь миллионов долларов — на улучшение системы охраны границы с Россией. Значительная часть средств будет предоставлена Евросоюзом через Фонд интегрированного управления границами.
