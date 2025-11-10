Тюменцы придумали, как бороться с ростом цен на бензин

Цены на бензин в Тюменской области продолжают расти Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Тюмени растет спрос на б/у автомобили с установленным газобаллонным оборудованием (ГБО). Об этом URA.RU рассказал автоэксперт Дмитрий Демин. По его мнению, эта тенденция напрямую связана с ростом цен на бензин в регионе.

«Стоимость газа в несколько раз ниже бензина. После того, как цены на топливо начали расти, некоторые тюменцы всерьез задумались над сменой автомобиля. Выбор делают в пользу машин с установленным газобаллонным оборудованием. Спрос на такой транспорт вырос как на онлайн-площадках, так и на обычных авторынках Тюмени», — пояснил Дмитрий Демин в разговоре с агентством.

Он добавил, что при приобретении автомобиля важно удостовериться в том, чтобы ГБО было зарегистрировано должным образом. «В Тюмени много автомастерских, которые занимаются установкой ГБО в кустарных условиях. Владельцы при этом его, как правило, не регистрируют, чтобы не тратить, как им кажется, лишние деньги. Однако такой подход может обернуться серьезными проблемами с ГАИ, поскольку установка оборудования — это внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Которые обязательно должны быть „узаконены“, — отметил собеседник URA.RU.

Продолжение после рекламы

За незаконную установку ГБО автовладельца могут оштрафовать, либо приостановить регистрацию транспортного средства. В некоторых случаях, водитель рискует попасть под административный арест на 15 суток, либо отправиться на обязательные работы сроком до 120 часов.