В Челябинской области подорожают билеты на «Ласточку»

В Челябинской области билеты на электропоезда «Ласточка» с 1 января 2026 года подорожают в среднем на 6%. Соответствующий приказ подписал министр тарифного регулирования и энергетики региона Антон Дрыга.

«Поездка до Троицка на „Ласточке“ в бизнес-классе подорожает с 1179 до 1260 рублей. Во втором классе — с 616 до 658 рублей», — говорится в частности в приказе.