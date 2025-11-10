В Челябинской области подорожают билеты на «Ласточку»
Билеты на электропоезда «Ласточка» с 1 января 2026 года подорожают в среднем на 6%
В Челябинской области билеты на электропоезда «Ласточка» с 1 января 2026 года подорожают в среднем на 6%. Соответствующий приказ подписал министр тарифного регулирования и энергетики региона Антон Дрыга.
«Поездка до Троицка на „Ласточке“ в бизнес-классе подорожает с 1179 до 1260 рублей. Во втором классе — с 616 до 658 рублей», — говорится в частности в приказе.
Также цены вырастут до промежуточных станций «Ласточки» Карталы и Тамерлан. Стоимость билетов из Челябинска до конечной станции Магнитогорск-Пассажирский в бизнес-классе повысится с 2820 до 3012 рублей, а во втором классе — с 1205 до 1287 рублей. Больше всего подорожают билеты в бизнес-классе.
