В Челябинской области подорожают билеты на «Ласточку»

10 ноября 2025 в 21:29
Билеты на электропоезда «Ласточка» с 1 января 2026 года подорожают в среднем на 6%

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области билеты на электропоезда «Ласточка» с 1 января 2026 года подорожают в среднем на 6%. Соответствующий приказ подписал министр тарифного регулирования и энергетики региона Антон Дрыга.

«Поездка до Троицка на „Ласточке“ в бизнес-классе подорожает с 1179 до 1260 рублей. Во втором классе — с 616 до 658 рублей», — говорится в частности в приказе.

Также цены вырастут до промежуточных станций «Ласточки» Карталы и Тамерлан. Стоимость билетов из Челябинска до конечной станции Магнитогорск-Пассажирский в бизнес-классе повысится с 2820 до 3012 рублей, а во втором классе — с 1205 до 1287 рублей. Больше всего подорожают билеты в бизнес-классе.

