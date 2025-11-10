Экс-владелец челябинского курорта обвинил его собственников в выводе средств за рубеж

Александр Мицуков потребует проверить владельцев курорта с иностранными паспортами на предмет вывода средств за границу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский бизнесмен Александр Мицуков обвинил нынешних владельцев курорта «Увильды» на одноименном озере в выводе средств за рубеж. Как он заявил URA.RU, являющиеся собственниками экс-супруга Инга Майер и общий сын Александр являются гражданами Румынии.

«Санаторий отказывает в коммунальных услугах поселку Кузнецкое якобы из-за отсутствия средств, хотя является единственным поставщиком тепла и воды. Но владельцы — граждане Румынии, имеют счета за рубежом. Заявляю: деньги выводятся за границу», — сказал URA.RU Мицуков.

Он добавил, что никаких социальных программ санаторий не проводит. Это, по мнению собеседника URA.RU, странно, учитывая выручку в 1,2 млрд рублей. Мицуков будет требовать проведения камеральной проверки.

Продолжение после рекламы

«Курорт Увильды» является законопослушным субъектом предпринимательства. Домыслы признанного банкротом Мицукова относительно финансово-хозяйственной деятельности общества кардинально противоречат оценке ФНС и Росфинмониторинга. Ежегодные сводные финансовые отчеты деятельности общества размещены в мониторинговых системах», — заявила URA.RU начальник юротдела курорта Юлия Сафронова

В своем официальном ответе представитель курорта также пояснила ситуацию с коммунальными услугами. По ее словам, проблема водоснабжения и водоотведения поселка Увильды связана с многократным увеличением жилой застройки без учета мощностей очистных сооружений курорта. В результате загрузка очистных сооружений в сутки, по словам Сафроновой, достигла 1,5 тысячи кубометров при проектной мощности в два раза ниже. В 2023 году курорт обратился к правительству региона с просьбой содействовать созданию автономной системы водоснабжения и водоотведения для населенного пункта.

Мицуков лишился контроля над курортом «Увильды» в 2014 году. Он рассказывал URA.RU, что узнал о потере контроля над активом по смонтированному документу лишь спустя шесть лет, когда начался бракоразводный процесс. Сменившие фамилию на Майер его бывшая супруга Инга и общий сын Александр стали бенефициарами бизнеса. Впоследствии суд по разделу имущества определил за Мицуковым 70% доли в компании «ЮжуралПродукт», контролирующей курорт.

В ноябре 2024 года арбитражный суд ввел в отношении Мицукова процедуру банкротства по иску «Курорта Увильды», контролируемой Майерами. Бизнесмен утверждал, что долг был создан искусственно. В мае 2025 года он обратился в полицию с заявлением на своего финансового управляющего, заподозрив его в работе в интересах бывшей жены.