ГАИ предупредила челябинских водителей о гололедице и снегопаде

Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области. В горнозаводской зоне 10-11 ноября ожидается снегопад, на дорогах возможно образование гололедицы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«На территории области, особенно в горных районах, ожидаются осадки в виде снега, что может привести к возможным осложнениям на дорогах. В связи с этим госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям снижать скорость и выбирать безопасный режим движения, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта», — сообщили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют воздерживаться от рискованных манёвров: обгонов и выезда на полосу встречного движения. Особенно внимательными рекомендуют быть начинающим водителям из-за недостатка опыта вождения в сложных погодных условиях. А лучше — воздержаться от поездок. Всем автомобилистам стоит оценить необходимость поездки и по возможности отложить её до улучшения погоды. Сейчас сотрудники ГАИ дежурят в усиленном режиме.

