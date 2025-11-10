Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

ГАИ предупредила челябинских водителей о гололедице и снегопаде

10 ноября 2025 в 20:34
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водителям рекомендуют воздерживаться от рискованных манёвров

Водителям рекомендуют воздерживаться от рискованных манёвров

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Автомобилистов предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области. В горнозаводской зоне 10-11 ноября ожидается снегопад, на дорогах возможно образование гололедицы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

«На территории области, особенно в горных районах, ожидаются осадки в виде снега, что может привести к возможным осложнениям на дорогах. В связи с этим госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям снижать скорость и выбирать безопасный режим движения, а также увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта», — сообщили в пресс-службе.

Водителям рекомендуют воздерживаться от рискованных манёвров: обгонов и выезда на полосу встречного движения. Особенно внимательными рекомендуют быть начинающим водителям из-за недостатка опыта вождения в сложных погодных условиях. А лучше — воздержаться от поездок. Всем автомобилистам стоит оценить необходимость поездки и по возможности отложить её до улучшения погоды. Сейчас сотрудники ГАИ дежурят в усиленном режиме.

Продолжение после рекламы

Ранее метеорологи из Челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждали о сильном снеге и метелях в Челябинской области. Об этом сообщалось в штормовом предупреждении центра.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал