В Челябинске назначили замминистра культуры

10 ноября 2025 в 14:20
Алексей Текслер назначил замминистра культуры

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении замминистра культуры региона. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Назначить Карпову Елену Сергеевну заместителем министра культуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — сказано в документе.

Карпова пришла в министерство культуры из минстроя. Там она возглавляла управление развития жилищного строительства. В новом для себя министерстве она будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения.

Предшественник Карповой на посту замминистра, Павел Ярославцев, проработал в министерстве менее трех месяцев. В конце августа он ушел из жизни.

