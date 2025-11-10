В Челябинске назначили замминистра культуры
Алексей Текслер назначил замминистра культуры
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении замминистра культуры региона. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.
«Назначить Карпову Елену Сергеевну заместителем министра культуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — сказано в документе.
Карпова пришла в министерство культуры из минстроя. Там она возглавляла управление развития жилищного строительства. В новом для себя министерстве она будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения.
Предшественник Карповой на посту замминистра, Павел Ярославцев, проработал в министерстве менее трех месяцев. В конце августа он ушел из жизни.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!