В Челябинске назначили замминистра культуры

Алексей Текслер назначил замминистра культуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении замминистра культуры региона. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Назначить Карпову Елену Сергеевну заместителем министра культуры Челябинской области. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания», — сказано в документе.

Карпова пришла в министерство культуры из минстроя. Там она возглавляла управление развития жилищного строительства. В новом для себя министерстве она будет заниматься вопросами материально-технического обеспечения.

Продолжение после рекламы