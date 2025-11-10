«Бывшие и телефон»: челябинцы перечислили главные ошибки первого свидания
Треть челябинцев раздражает постоянное использование телефона во время общения
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Большинство челябинцев считают, что на первом свидании нужно непременно дарить букет стоимостью до1 500 рублей, а рассказы о бывших могут все испортить. При этом 19% опрошенных уверены в том, что не нужно дарить ничего, сообщили в пресс-службе «Авито».
«Большинство респондентов считает, что первый букет должен быть недорогим — до 1500 рублей (52%). Еще 37% ответили, что уместно потратить от 1500 до 3000 рублей, а больше этих сумм готовы отдать 11%. Среди тех, кто указал точную сумму, среднее значение — 1700 рублей. Примечательно, что респонденты 18-24 лет готовы потратить больше — 2100 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Запретной темой на первом свидании опрошенные челябинцы считают разговоры о бывших (48%). Треть раздражает постоянное использование телефона во время общения, а 28% опрошенных плохим сигналом считают отсутствие интереса к собеседнику.
Еще в тревожном списке — неспособность слушать, разговоры только о себе и расхождение фото с реальностью. Женщины чаще расценивают как «красный флаг» предложение оплатить счет пополам (21%) — по их мнению, такая инициатива может исходить только от самой женщины. Также респонденты считают, что не стоит слишком быстро переходить к личным темам и опаздывать без предупреждения. Мужчины не любят, когда спутница уходит со свидания раньше времени, но при этом чаще женщин стараются не судить по первому впечатлению.
