«Бывшие и телефон»: челябинцы перечислили главные ошибки первого свидания

Треть челябинцев раздражает постоянное использование телефона во время общения

Большинство челябинцев считают, что на первом свидании нужно непременно дарить букет стоимостью до1 500 рублей, а рассказы о бывших могут все испортить. При этом 19% опрошенных уверены в том, что не нужно дарить ничего, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Большинство респондентов считает, что первый букет должен быть недорогим — до 1500 рублей (52%). Еще 37% ответили, что уместно потратить от 1500 до 3000 рублей, а больше этих сумм готовы отдать 11%. Среди тех, кто указал точную сумму, среднее значение — 1700 рублей. Примечательно, что респонденты 18-24 лет готовы потратить больше — 2100 рублей», — сообщили в пресс-службе.





Запретной темой на первом свидании опрошенные челябинцы считают разговоры о бывших (48%). Треть раздражает постоянное использование телефона во время общения, а 28% опрошенных плохим сигналом считают отсутствие интереса к собеседнику.

