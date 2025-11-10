Челябинский губернатор Текслер наградил сотрудников МВД

Алексей Текслер вручил награды сотрудникам полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником и вручил региональные награды на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, которое прошло во Дворце пионеров и школьников имени Н.К. Крупской. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

«В рамках церемонии Алексей Текслер вручил областные награды отличившимся сотрудникам полиции: медаль „За заслуги перед Челябинской областью“ I степени, две медали „За заслуги перед Челябинской областью“ III степени, знаки отличия „За безупречную службу“ и „За смелость и отвагу“. Кроме того, губернатор вручил почетное звание „Заслуженный юрист Челябинской области“ и Почетную грамоту губернатора Челябинской области», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Текслер в своем выступлении подчеркнул важную роль органов внутренних дел в сфере обеспечения безопасности общества, борьбы с преступностью и защиты прав граждан. Он отметил актуальность задач, которые стоят перед южноуральскими полицейскими в настоящее время, в том числе противодействия экстремизму и терроризму, борьбы с наркопреступностью и незаконным оборотом оружия, профилактики правонарушений среди молодежи, а также обеспечения общественного порядка во время масштабных региональных мероприятий.

Текслер отдельно выразил признательность тем сотрудникам, кто выполняет свои обязанности в непростых условиях: «Хочу особо отметить вклад южноуральских правоохранителей в стабилизацию ситуации в новых регионах России и в обеспечение антитеррористической защиты в зоне проведения специальной военной операции. Эти люди — настоящие герои, мужественные и преданные своему делу патриоты нашей страны», — уточнил он.

Губернатор также рассказал о мерах поддержки, которые оказывает регион для укрепления материально-технической базы и улучшения условий работы сотрудников органов внутренних дел. Среди таких мер — строительство модульных участковых пунктов полиции, финансовая поддержка сотрудников патрульно-постовой и конвойной служб, помощников участковых, а также содействие деятельности общественных помощников — дружинников и казаков. Кроме того, продолжается развитие системы «Безопасный город» и инфраструктуры для фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.