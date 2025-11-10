Владелец горнолыжного курорта в Миассе добился снятия статуса леса с 35 участков
Олег Сиротин выиграл суд с Главным управлением лесами области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Собственник горнолыжного курорта «Солнечная долина» (ГЛК) под Миассом (Челябинская область) Олег Сиротин добился в суде снятия статуса леса с 35 участков земли. Как сообщила пресс-служба челябинского арбитража, требования по иску суд полностью удовлетворил.
«В судебном заседании, состоявшемся 10 ноября, дело судом рассмотрено. Заявление удовлетворено в полном объеме», — заявили в суде.
Истец оспорил отказ Главного управления лесами Челябинской области исключить сведения о 35 земельных участках из государственного лесного реестра. Общая площадь спорной территории в селе Сыростан составила 181,2 тысячи квадратных метров.
Суд обязал региональное управление лесами устранить нарушения прав предпринимателя путем исключения указанных участков из лесного реестра. На этой земле уже возведены и зарегистрированы различные объекты курортной инфраструктуры, включая отели и частные дома. Правовым основанием для обращения в суд послужила так называемая «лесная амнистия».
Процесс стартовал в мае. Тогда Сиротин пояснил URA.RU, что земля приобреталась после аренды, а все построенные объекты законно зарегистрированы. Спор с управлением лесами возник после жалобы, поставившей под сомнение права предпринимателя на 35 участков, ранее относившихся к землям лесного фонда.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ответчика. Ответ будет опубликован, когда поступит.
