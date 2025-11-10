Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

Недвижимость

Владелец горнолыжного курорта в Миассе добился снятия статуса леса с 35 участков

10 ноября 2025 в 14:32
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Олег Сиротин выиграл суд с Главным управлением лесами области

Олег Сиротин выиграл суд с Главным управлением лесами области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Собственник горнолыжного курорта «Солнечная долина» (ГЛК) под Миассом (Челябинская область) Олег Сиротин добился в суде снятия статуса леса с 35 участков земли. Как сообщила пресс-служба челябинского арбитража, требования по иску суд полностью удовлетворил.

«В судебном заседании, состоявшемся 10 ноября, дело судом рассмотрено. Заявление удовлетворено в полном объеме», — заявили в суде.

Истец оспорил отказ Главного управления лесами Челябинской области исключить сведения о 35 земельных участках из государственного лесного реестра. Общая площадь спорной территории в селе Сыростан составила 181,2 тысячи квадратных метров.

Продолжение после рекламы

Суд обязал региональное управление лесами устранить нарушения прав предпринимателя путем исключения указанных участков из лесного реестра. На этой земле уже возведены и зарегистрированы различные объекты курортной инфраструктуры, включая отели и частные дома. Правовым основанием для обращения в суд послужила так называемая «лесная амнистия».

Процесс стартовал в мае. Тогда Сиротин пояснил URA.RU, что земля приобреталась после аренды, а все построенные объекты законно зарегистрированы. Спор с управлением лесами возник после жалобы, поставившей под сомнение права предпринимателя на 35 участков, ранее относившихся к землям лесного фонда.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу ответчика. Ответ будет опубликован, когда поступит.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал