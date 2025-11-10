Глава Локомотивного Мордвинов пошел на четвертый срок
Александр Мордвинов снова примет участие в конкурсе на пост главы
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Глава Локомотивного городского округа (Челябинская область) Александр Мордвинов допущен к конкурсу по отбору кандидатур на пост главы. Для 68-летнего Мордвинова в случае избрания это будет четвертый срок на посту главы.
«Для участия в конкурсе были поданы три заявки. На предварительном заседании конкурсная комиссия по отбору кандидатов допустила для участия в конкурсе всех троих кандидатов, включая действующего главу Александра Мордвинова», — сообщил корреспонденту URA.RU спикер горсобрания Эдуард Ананьев.
Также допущены к конкурсу бухгалтер Антон Мастюк и системный администратор Вадим Эссерт. Конкурс состоится 11 ноября. По его итогам два либо все три кандидата будут представлены на голосование депутатов горсобрания.
Мордвинову 68 лет, он майор запаса. С 1997 по 2010 годы он руководил горсобранием, затем трижды — в 2010, 2015 и 2020 годах избирался главой Локомотивного.
