Более полутысячи инициативных проектов реализовано в Челябинской области

Изменения в военном городке Чебаркуля Текслер обсуждал на встрече с жителями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городах и селах Челябинской области завершена реализация 586 проектов, которые выбрали сами жители. В их числе благоустроенные дворы, новые скверы и другое, сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Цифра дня: 586 инициативных проектов реализовано в Челябинской области. Вместе с жителями региона продолжаем активно менять жизнь городов и поселков к лучшему. Это благоустроенные дворы, новые скверы, спортивные и детские площадки, многое другое», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Особое внимание в этом году уделяется проектам, которые посвящены Году защитника Отечества. В Еманжелинске капитально отремонтирована входная группу мемориала «Вечный огонь», а в поселке Рощино Сосновского района создается Аллею Славы.

В военном городке Чебаркуля около детского сада построены прогулочные зоны, отремонтирован хоккейный корт. «Эти изменения мы обсуждали с жителями в ходе моих рабочих выездов», — отметил Текслер.

На финальной стадии находится 20 инициатив. Их добавили в программу уже в августе-сентябре 2025 года. Проекты реализуются на средства, которые удалось сэкономить на предыдущих проектах.

Параллельно в муниципалитетах началась работа по выбору проектов на следующий 2026 год. Прием заявок уже подходит к концу, скоро начнется народное голосование. Инициативные проекты играют важную роль в изменении к лучшему общественных пространств по всей Челябинской области. «Будем и дальше поддерживать инициативы наших жителей», — добавил челябинский губернатор.