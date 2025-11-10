Более полутысячи инициативных проектов реализовано в Челябинской области
Изменения в военном городке Чебаркуля Текслер обсуждал на встрече с жителями
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В городах и селах Челябинской области завершена реализация 586 проектов, которые выбрали сами жители. В их числе благоустроенные дворы, новые скверы и другое, сообщил губернатор Алексей Текслер.
«Цифра дня: 586 инициативных проектов реализовано в Челябинской области. Вместе с жителями региона продолжаем активно менять жизнь городов и поселков к лучшему. Это благоустроенные дворы, новые скверы, спортивные и детские площадки, многое другое», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Особое внимание в этом году уделяется проектам, которые посвящены Году защитника Отечества. В Еманжелинске капитально отремонтирована входная группу мемориала «Вечный огонь», а в поселке Рощино Сосновского района создается Аллею Славы.
В военном городке Чебаркуля около детского сада построены прогулочные зоны, отремонтирован хоккейный корт. «Эти изменения мы обсуждали с жителями в ходе моих рабочих выездов», — отметил Текслер.
На финальной стадии находится 20 инициатив. Их добавили в программу уже в августе-сентябре 2025 года. Проекты реализуются на средства, которые удалось сэкономить на предыдущих проектах.
Параллельно в муниципалитетах началась работа по выбору проектов на следующий 2026 год. Прием заявок уже подходит к концу, скоро начнется народное голосование. Инициативные проекты играют важную роль в изменении к лучшему общественных пространств по всей Челябинской области. «Будем и дальше поддерживать инициативы наших жителей», — добавил челябинский губернатор.
В Челябинской области в этом году на реализацию инициативных проектов планировалось направить более двух миллиардов рублей. Такое решение ранее принял Текслер. За первый квартал года уже были выполнены работы по инициативным проектам на 17 миллионов 492 тысячи рублей, уточнили в пресс-службе ЗСО Челябинской области.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!