В Магнитогорске после аварии восстановили подачу тепла в 17 жилых домах
Сейчас прокуратура контролирует устранение аварии
В Магнитогорске Челябинской области из-за коммунальной аварии без отопления остались 20 жилых домов. Сейчас прокуратура контролирует устранение аварии, восстановлена подача тепла в 17 жилых домах, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.
«В настоящее время силами МП трест „Теплофикация“ и управляющей компании ООО УК „Пионер“ проводятся работы по восстановлению системы отопления, а также работы по замене радиаторов в квартирах пострадавших жителей. Работы по устранению аварии продолжаются, отопление восстановлено в 17 многоквартирных домах», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура проверит, из-за чего произошла авария. Выяснит причины и условия произошедшего. Авария произошла вечером 9 ноября на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска . Из-за гидроудара прорвало систему отопления в 20 домах. Жители сообщали о разрывах в радиаторах, затопленных подъездах и отсутствии отопления.
