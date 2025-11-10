В Магнитогорске после аварии восстановили подачу тепла в 17 жилых домах

Сейчас прокуратура контролирует устранение аварии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске Челябинской области из-за коммунальной аварии без отопления остались 20 жилых домов. Сейчас прокуратура контролирует устранение аварии, восстановлена подача тепла в 17 жилых домах, сообщили в пресс-службе прокуратуры по региону.

«В настоящее время силами МП трест „Теплофикация“ и управляющей компании ООО УК „Пионер“ проводятся работы по восстановлению системы отопления, а также работы по замене радиаторов в квартирах пострадавших жителей. Работы по устранению аварии продолжаются, отопление восстановлено в 17 многоквартирных домах», — сообщили в ведомстве.