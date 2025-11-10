В центре Челябинска завтра на 11 часов отключат воду
Жителям указанных домов стоит заранее сделать запас воды
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Челябинске по улицам Свободы, Евтеева, Орджоникидзе, Цвиллинга и Борьбы 11 ноября с 09:00 до 22:00 отключат воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ПОВВ».
«В связи с плановыми ремонтными работами на водоводе будет временно прекращено водоснабжение. Воды не будет по следующим адресам: улица Свободы 88д, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98, 98а, 155, 155/1, 155/2, 155а, 155в, 155б, 155г, 157, 157а, 159; улица Орджоникидзе 1, 27а, 29; улица Евтеева 5, 7, 6, 8, 8а; улица Цвиллинга 55а, 55б, 57, 57а, 59а; улица Борьбы 28», — сообщила пресс-служба горводоканала в telegram-канале.
Жителей просят заранее позаботиться о создании необходимого запаса воды. По вопросам водоснабжения можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ».
В Металлургическом районе ранее также отключали воду в 23 домах. Плановые работы проводились 6 октября с 09:00 до 19:00.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!