В центре Челябинска завтра на 11 часов отключат воду

10 ноября 2025 в 14:38
Жителям указанных домов стоит заранее сделать запас воды

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске по улицам Свободы, Евтеева, Орджоникидзе, Цвиллинга и Борьбы 11 ноября с 09:00 до 22:00 отключат воду. Об этом сообщила пресс-служба МУП «ПОВВ». 

«В связи с плановыми ремонтными работами на водоводе будет временно прекращено водоснабжение. Воды не будет по следующим адресам: улица Свободы 88д, 90, 90а, 92, 92а, 94, 94а, 96, 98, 98а, 155, 155/1, 155/2, 155а, 155в, 155б, 155г, 157, 157а, 159; улица Орджоникидзе 1, 27а, 29; улица Евтеева 5, 7, 6, 8, 8а; улица Цвиллинга 55а, 55б, 57, 57а, 59а; улица Борьбы 28», — сообщила пресс-служба горводоканала в telegram-канале. 

Жителей просят заранее позаботиться о создании необходимого запаса воды. По вопросам водоснабжения можно обратиться в контактный центр МУП «ПОВВ». 

В Металлургическом районе ранее также отключали воду в 23 домах. Плановые работы проводились 6 октября с 09:00 до 19:00.

