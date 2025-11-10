Челябинский депутат Мхитарян подарил школе бокса «Алмаз» 100 тысяч рублей

Виген Мхитарян и директор спортшколы «Алмаз» Владмимир Репкин Фото: Сергей Иванов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Виген Мхитарян наградил тренеров школы олимпийского резерва по боксу денежными призами и вручил им подарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе депутата.

«Виген Мхитарян подарил 100 тысяч рублей школе по боксу „Алмаз“ в честь ее 55-летнего юбилея. От себя лично он наградил 20 тренеров школы благодарственными письмами, денежными премиями по 5 000 рублей каждому и памятными подарками», — сообщили в пресс-службе Мхитаряна.

Торжественное мероприятие прошло в ДК «Станкомаш». На празднике присутствовали тренерский состав, воспитанники и приглашенные гости.

«Я рад быть частью боксерской семьи, так как очень приятно взаимодействовать с такими открытыми, честными и добрыми людьми, в наше время это — на вес золота. Отдельно хочу поблагодарить тренеров, за то, что они делают свою работу от чистого сердца и от души. Рад, что наши уважаемые тренера не изменяют ни себе, ни своему призванию и у нас появляются новые чемпионы! С праздником, успехов и новых побед!» — поздравил спортивную школу депутат.

За более чем полувековую историю школа воспитала трех мастеров спорта международного класса, 75 мастеров спорта СССР и России. А также подготовила около полутысячи кандидатов в мастера спорта. 13 спортсменов школы входят в список сильнейших по всей стране.

Мхитарян ежегодно оказывает поддержку школе «Алмаз». Он помогает в организации и проведении спортивных событий, таких как «Международный день бокса», выделяя на это спортивное мероприятие более 250 тысяч рублей, турниры к Новому году, а также в награждении тренеров и спортсменов. За благотворительную деятельность он награжден главной общественной наградой Челябинска — премией «Признание».