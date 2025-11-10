В Магнитогорске четыре парня устроили драку в пивном магазине
Устроившие драку парни пообещали возместить ущерб (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В городе Магнитогорске Челябинской области четыре парня устроили драку в пивном магазине, разбили стеллажи и залили кровью пол. Об этом сообщила пресс-служба охранного предприятия.
«Утром кнопку SOS в мобильном приложении нажала продавец одного из пивных магазинов на 12-ом участке в Магнитогорске. Там четверо молодых людей устроили драку в магазине, итогом которой стали разбитые стеллажи и пол в каплях крови», — сообщила пресс-служба охранного предприятия «Право роста» в telegram-канале.
Дальше компания переместилась на улицу. Сотрудники охранного предприятия пообщались с нетрезвыми мужчинами и с продавцом. Конфликт удалось разрешить, парни согласились возместить материальный ущерб и даже убрались за собой.
