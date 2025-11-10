ФК «Челябинск» в меньшинстве выиграл у «Уфы» 2:1

Рамазан Гаджимурадов оформил дубль в матче с «Уфой» Фото: Илья Изотов © URA.RU

Второй круг первенства Первой лиги ФНЛ футбольный клуб «Челябинск» начал на домашнем стадионе «Центральный» матчем с «Уфой» из Башкортостана. Неудачно начав игру, челябинцы в меньшинстве победили 2:1, передает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU.

«Для челябинцев было принципиально важно выиграть сегодняшний матч, потому что в чемпионате Первой лиге они выигрывали последний раз почти два месяца назад, 20 сентября — у „Родины“ из Москвы. После этого было четыре ничьих, а в двух последних матчах — поражения с минимальным счетом 0:1. Так что сегодняшняя трудная победа 2:1 должна поднять боевой дух команды», — сообщил корреспондент.

С самого начала игра пошла явно не по челябинскому сценарию. На 4-й минуте Хетаг Кочиев совершил фол последней надежды — сбил с ног атакующего Миграна Агеяна и получил красную карточку. Тут же гости открыли счет: Залимхан Юсупов точно ударил со штрафного, а Тусеев не дотянулся до мяча. На 24-й минуте, несмотря на игру меньшинство, Рамазан Гаджимурадов после паса Гаррика Левина забил под дальнюю штангу ворот Александра Беленова.

Продолжение после рекламы

Во втором тайме, на 63-й минуте, Гаджимурадов оформил дубль, реализовав пенальти, заработанный Комиссаровым. Еще через четыре минуте преимущество челябинцев могло еще вырасти: Рамазан на этот раз заработал штрафной на чужой трети и нанес прямой удар, но в этот раз Беленов спас уфимцев.