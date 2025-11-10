«Острый дефицит кадров»: челябинским отелям не хватает буфетчиков и пекарей

В среднем работники кухни в регионе зарабатывают 49 800 рублей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Челябинской области в третьем квартале 2025 года число вакансий для буфетчиков, работающих в ресторанах при гостиницах, выросло в 2,4 раза. В среднем специалистам готовы платить 43 862 рубля в месяц при полной занятости, сообщили в пресс-службах «Авито Работа» и «Авито Путешествия».

«На втором месте по спросу — работники кухни. Спрос на них в регионе вырос на 36%. Специалистам за полный день предлагали 49 763 рубля в месяц. Пекари стали более востребованы на 15%, их зарплаты достигли 62 846 рублей в месяц», — сообщается на сайте.





В целом по России спрос на пекарей вырос на 63%, специалистам готовы платить 74 тысячи рублей в месяц. Повара получают зарплату в размере 79 800 рублей в месяц. В третьем квартале они стали более востребованы — на 21%. При этом доход специалистов зависит от числа отработанных смен и сезонных надбавок.

Как отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков, сейчас в России регионы становятся новыми точками притяжения туристического бизнеса. В последнее время зарплаты у работников кухни в сфере гостиничного бизнеса выросли в Республике Алтай (+68%), Крыму (+26%), Москве (+18%) и Санкт-Петербурге (+13%).