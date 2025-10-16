Песков ответил на вопрос URA.RU о судьбе российских баз в Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с сирийским коллегой Ахмедом Шараа судьбу российских военных баз. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, договорились ли лидеры по базам и обсуждалась ли выдача экс-президента Сирии Башара Асада.
«По базам тема фигурировала на повестке дня. По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте», — сказал Песков.
Путин 16 октября в Кремле впервые встретился с Шараа. Они обсудили перспективы развития отношений между странами в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Также отдельно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Как писали западные СМИ, Шараа планировал потребовать выдачи Асада.
Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морском объекте в Тартусе. Также контингент расположен в аэропорту города Эль-Камышлы.
