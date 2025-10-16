Песков ответил на вопрос URA.RU о судьбе российских баз в Сирии

Песков заявил, что Путин и Шараа обсудили российские базы в Сирии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тема военных баз фигурировала на российско-сирийских переговорах, заявил Дмитрий Песков
Тема военных баз фигурировала на российско-сирийских переговорах, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент Владимир Путин обсудил с сирийским коллегой Ахмедом Шараа судьбу российских военных баз. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, договорились ли лидеры по базам и обсуждалась ли выдача экс-президента Сирии Башара Асада.

«По базам тема фигурировала на повестке дня. По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте», — сказал Песков.

Путин 16 октября в Кремле впервые встретился с Шараа. Они обсудили перспективы развития отношений между странами в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Также отдельно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Как писали западные СМИ, Шараа планировал потребовать выдачи Асада.

Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морском объекте в Тартусе. Также контингент расположен в аэропорту города Эль-Камышлы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Владимир Путин обсудил с сирийским коллегой Ахмедом Шараа судьбу российских военных баз. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, договорились ли лидеры по базам и обсуждалась ли выдача экс-президента Сирии Башара Асада. «По базам тема фигурировала на повестке дня. По Асаду здесь нам нечего сообщить в этом контексте», — сказал Песков. Путин 16 октября в Кремле впервые встретился с Шараа. Они обсудили перспективы развития отношений между странами в торгово-экономической, политической и гуманитарной сферах. Также отдельно обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Как писали западные СМИ, Шараа планировал потребовать выдачи Асада. Российские военные присутствуют в Сирии на авиабазе Хмеймим в провинции Латакия и военно-морском объекте в Тартусе. Также контингент расположен в аэропорту города Эль-Камышлы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...