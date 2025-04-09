09 апреля 2025

Глава Нефтеюганска назначит своим замом сотрудника югорского госуниверситета

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Нефтеюганска Чекунов назначил своим замом сотрудника ЮГУ
Мэр Нефтеюганска Чекунов назначил своим замом сотрудника ЮГУ Фото:

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов назначит своим заместителем Николая Кондратьева — директора Центра допобразования в Югорском государственном университете. Об этом URA.RU рассказал сам Чекунов.

«Кондратьев прошел конкурсный отбор, кандидатура согласована с правительством округа. Он соответствует всем требованиям, в том числе антикоррупционным. У него есть опыт, свежее видение ситуации — как в образовании, так и в культуре и спорте. Надеюсь, его идеи помогут нам в развитии этих направлений в городе», — заявил Чекунов.

Он добавил, что Кондратьев будет курировать социальный блок, вместо Андрея Пастухова. Официальное распоряжение о назначении ожидается в ближайшие дни.

Источник агентства рассказал, что кандидатуру предложил советник мэра Андрей Москвин (бывший коллега Чекунова в «Центроспас-Югория»). И добавил, что Кондратьева представят в администрации во вторник.

Ранее URA.RU писало, что Пастухов покинул пост. По словам источников агентства, куратор соцблока не смог сработаться с новым градоначальником.

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Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов назначит своим заместителем Николая Кондратьева — директора Центра допобразования в Югорском государственном университете. Об этом URA.RU рассказал сам Чекунов. «Кондратьев прошел конкурсный отбор, кандидатура согласована с правительством округа. Он соответствует всем требованиям, в том числе антикоррупционным. У него есть опыт, свежее видение ситуации — как в образовании, так и в культуре и спорте. Надеюсь, его идеи помогут нам в развитии этих направлений в городе», — заявил Чекунов. Он добавил, что Кондратьев будет курировать социальный блок, вместо Андрея Пастухова. Официальное распоряжение о назначении ожидается в ближайшие дни. Источник агентства рассказал, что кандидатуру предложил советник мэра Андрей Москвин (бывший коллега Чекунова в «Центроспас-Югория»). И добавил, что Кондратьева представят в администрации во вторник. Ранее URA.RU писало, что Пастухов покинул пост. По словам источников агентства, куратор соцблока не смог сработаться с новым градоначальником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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