Глава Нефтеюганска назначит своим замом сотрудника югорского госуниверситета

Мэр Нефтеюганска Юрий Чекунов назначит своим заместителем Николая Кондратьева — директора Центра допобразования в Югорском государственном университете. Об этом URA.RU рассказал сам Чекунов.
«Кондратьев прошел конкурсный отбор, кандидатура согласована с правительством округа. Он соответствует всем требованиям, в том числе антикоррупционным. У него есть опыт, свежее видение ситуации — как в образовании, так и в культуре и спорте. Надеюсь, его идеи помогут нам в развитии этих направлений в городе», — заявил Чекунов.
Он добавил, что Кондратьев будет курировать социальный блок, вместо Андрея Пастухова. Официальное распоряжение о назначении ожидается в ближайшие дни.
Источник агентства рассказал, что кандидатуру предложил советник мэра Андрей Москвин (бывший коллега Чекунова в «Центроспас-Югория»). И добавил, что Кондратьева представят в администрации во вторник.
Ранее URA.RU писало, что Пастухов покинул пост. По словам источников агентства, куратор соцблока не смог сработаться с новым градоначальником.
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