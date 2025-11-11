В ЯНАО «Газпром» выставил на продажу непрофильный актив стоимостью 55 миллионов рублей
База включает в себя 20 единиц недвижимого имущества (архивное фото)
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
ООО «Газпром добыча Уренгой» выставило на продажу непрофильный актив — объекты базы отдыха, расположенной на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе. В состав продаваемого имущества входят 20 единиц недвижимого и шесть единиц движимого имущества.
Стоимость и условия продажи базы отдыха на реке Пур
Начальная цена базы отдыха составляет 55 553 000 рублей с учетом НДС. Минимальная цена, до которой может опуститься стоимость в ходе торгов, — 27 776 500 рублей.
Местоположение и инфраструктура базы
База отдыха расположена в районе Коротчаево города Новый Уренгой. Она занимает территорию двух кадастровых участков. Первый участок имеет площадь 36 793 квадратных метров и занят объектами базы. Второй участок имеет площадь 3 096 кв. м и занят подъездной дорогой к базе. Оба участка используются на основании договора долгосрочной аренды с администрацией города Новый Уренгой.
История и особенности базы
База была построена в период с 2008 по 2010 годы на берегу реки Пур. С южной и восточной стороны она граничит с рекой, с западной стороны — с лесным массивом и железнодорожными путями, а с северной стороны расположен центральный подъездной путь. Объект расположен в 1,5 километрах от федеральной трассы Новый Уренгой — Сургут и в 89 километрах от аэропорта Нового Уренгоя.
Инфраструктура для проживания и отдыха
На территории базы построены пять однотипных двухэтажных деревянных брусчатых домиков финского типа из финской сосны. В каждом домике есть четыре двухместных номера, финская сауна, бильярдная комната, общая кухня и гостиная с камином. В номерах имеется центральное отопление, душевые герметичные кабины и санузел. Благодаря расположению в экологически чистом месте, база отдыха имеет значительный потенциал для развития различных проектов.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!