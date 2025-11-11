В ЯНАО «Газпром» выставил на продажу непрофильный актив стоимостью 55 миллионов рублей

База включает в себя 20 единиц недвижимого имущества (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

ООО «Газпром добыча Уренгой» выставило на продажу непрофильный актив — объекты базы отдыха, расположенной на реке Пур в Ямало-Ненецком автономном округе. В состав продаваемого имущества входят 20 единиц недвижимого и шесть единиц движимого имущества.

Стоимость и условия продажи базы отдыха на реке Пур

Начальная цена базы отдыха составляет 55 553 000 рублей с учетом НДС. Минимальная цена, до которой может опуститься стоимость в ходе торгов, — 27 776 500 рублей.

Местоположение и инфраструктура базы

База отдыха расположена в районе Коротчаево города Новый Уренгой. Она занимает территорию двух кадастровых участков. Первый участок имеет площадь 36 793 квадратных метров и занят объектами базы. Второй участок имеет площадь 3 096 кв. м и занят подъездной дорогой к базе. Оба участка используются на основании договора долгосрочной аренды с администрацией города Новый Уренгой.

История и особенности базы

База была построена в период с 2008 по 2010 годы на берегу реки Пур. С южной и восточной стороны она граничит с рекой, с западной стороны — с лесным массивом и железнодорожными путями, а с северной стороны расположен центральный подъездной путь. Объект расположен в 1,5 километрах от федеральной трассы Новый Уренгой — Сургут и в 89 километрах от аэропорта Нового Уренгоя.

Инфраструктура для проживания и отдыха