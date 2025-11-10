Кадровые изменения в МВД и награждение героев-полицейских: события 10 ноября в ЯНАО

Министр внутренних дел РФ вручил государственные награды ямальским полицейским Фото: Илья Московец © URA.RU

В ЯНАО произошло несколько значимых событий, связанных с кадровыми назначениями в правоохранительных органах и награждением отличившихся сотрудников. Тем временем в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий. А губернатор Артюхов проинспектировал ключевые объекты Салехарда. Об этих и других событиях, случившихся в ЯНАО 10 ноября — в материале URA.RU.

Два майора возглавили ОМВД в ЯНАО накануне Дня сотрудника МВД

В ЯНАО на вакантные должности начальника ОМВД «Шурышкарское» назначен майор полиции Берик Мамутов, а начальником райотдела внутренних дел Приуральского района стал майор полиции Санал Сарайков. Информация об этом опубликована на сайте ямальского УМВД.

Ямальские полицейские получили награды из рук министра МВД РФ

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев вручил государственные награды полицейским проявивших мужество при спасении людей, в том числе ямальским сотрудникам ДПС Сергею Дерку и Виталию Степкину — они получили медали МВД России «За смелость во имя спасения» за спасение семерых человек при пожаре в Пангодах. Церемония награждения героев, состоялась в преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел. Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ.

Сильный ветер и морозы до минус 36 градусов ожидаются на территории Ямала

На территории ЯНАО 11 ноября 2025 года ожидаются неблагоприятные погодные явления, включая сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду и морозы до минус 36 градусов цельсия. Об этом сообщает Ямало-Ненецкий ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

В ЯНАО открыт прием заявок на стажировки в правительстве округа

В ЯНАО открыт прием заявок на зимние стажировки в правительстве региона. Шестой поток программы пройдет с 26 января по 29 апреля 2025 года, сообщает пресс-служба Департамента внутренней политики ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов проинспектировал ключевые объекты Салехарда

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в сопровождении мэра Алексея Титовского проинспектировал ключевые объекты Салехарда, включая обновленное автотранспортное предприятие и новую базу спасателей. О результатах визита глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

В ЯНАО пожаловались на врача, который отказался назначать лечение ребенку с ДЦП

Жительница Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловалась на врача, который отказался назначать лечение ребенку с диагнозом ДЦП. По ее словам, проблема заключается и в том, что невролог отказался отправлять документы для оформления инвалидности.

СК России взял на контроль ситуацию с нарушением прав жителей деревни в ЯНАО