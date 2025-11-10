На Ямале простятся сразу с тремя бойцами, погибшими в зоне спецоперации. Фото
Проститься с земляками могут все желающие
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) 12 ноября состоится церемония прощания с Ильей Истоминым, Павлом Тарымовым и Дмитрием Ивановым. Ямальцы отдали жизнь, защищая Родину в зоне СВО. Трагическую новость в соцсети сообщили власти города.
«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции погибли трое наших земляков: гвардии сержант Илья Борисович Истомин, Рядовой Павел Георгиевич Тарымов, Рядовой Дмитрий Александрович Иванов. Церемония прощания с Героями состоится в среду, 12 ноября, в 12:00 на новом кладбище», — сообщается в telegram-канале мэрии.
Павел Тарымов и Дмитрий Иванов служили стрелками, а Илья Истомин на фронте был командиром отделения штурмового взвода. Проститься с героями могут все желающие. Власти города выражают соболезнования родным и близким погибших.
Прощание с героями состоится 12 ноября
