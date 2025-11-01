Власти Москвы ожидают поступления в бюджет миллиардов рублей за нарушение ПДД
Московские власти в ближайшие годы ожидают поступления в бюджет 25 млрд рублей за нарушение ПДД
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Власти Москвы заложили в проект бюджета столицы на 2026 год и плановый 2027 и 2028 годы поступления от штрафов за нарушение ПДД в размере 25 миллиардов рублей. Об этом рассказала глава департамента финансов столицы Елена Зяббарова.
«В объеме неналоговых доходов учтены эти поступления. От штрафов за нарушение правил дорожного движения там порядка 25 млрд рублей», — рассказала Зяббарова на пленарном заседании Мосгордумы в субботу. Ее слова приводит Интерфакс.
Также она сообщила о доходной части бюджета. По словам Зяббаровой, общая сумма запланированных штрафных санкций достигает приблизительно 86 миллиардов рублей.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за некоторые нарушения на дорогах. Размеры санкций за ряд правонарушений увеличились в несколько раз. Так водители, которые не остановятся по требованию полицейского, теперь заплатят от 7 до 10 тысяч рублей. Также введен штраф в 600 тысяч рублей для тех, кто откажется проходить весовой и габаритный контроль транспорта. За неправильную подачу данных в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков установлены следующие штрафы: обычные граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей, организации — от 50 до 150 тысяч рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.