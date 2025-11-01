Власти Москвы ожидают поступления в бюджет миллиардов рублей за нарушение ПДД

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за некоторые нарушения на дорогах. Размеры санкций за ряд правонарушений увеличились в несколько раз. Так водители, которые не остановятся по требованию полицейского, теперь заплатят от 7 до 10 тысяч рублей. Также введен штраф в 600 тысяч рублей для тех, кто откажется проходить весовой и габаритный контроль транспорта. За неправильную подачу данных в систему выдачи спецразрешений на движение грузовиков установлены следующие штрафы: обычные граждане заплатят от 3 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 30 тысяч рублей, организации — от 50 до 150 тысяч рублей.