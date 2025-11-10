Тюменцы рассчитывают на меньшую зарплату, чем им готовы платить работодатели

Работникам в сфере добычи сырья предлагают зарплату от 170 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области специалисты сферы добычи сырья, логистики и строительства недооценивают стоимость своего труда. Как сообщили URA.RU аналитики HH.ru, в октябре в этих направлениях заработная плата работодателей существенно превышала ожидания кандидатов.

«Самый заметный перевес предлагаемых зарплат сложился в сфере „Добыча сырья“. Медиана предложений здесь составила 170 542 рублей, что на 70 542 рублей выше ожиданий. Аналогичная ситуация в области „Транспорт, логистика, перевозки“ — 141 584 рублей, что на 61 584 рублей выше ожиданий и „Строительство, недвижимость“ — 145 306 рублей, что на 45 306 рублей выше ожиданий», — поделились эксперты.

Недооценивает свой труд и рабочий персонал. В вакансиях с вахтовым методом подобным специалистам готовы платить чуть более 132 тысяч рублей, а рассчитывают они 52 тысячи рублей меньше.

