В Рощино приземлился первый рейс авиакомпании Казахстана. Видео

10 ноября 2025 в 23:57
Авиакомпания совершает чартерные рейсы на остров Фукуок

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В аэропорту Тюмени 10 ноября впервые приземлился самолет авиакомпании Казахстана — SCAT Airlines. Авиаперевозчик обслуживает чартерные рейсы и будет совершать полеты раз в 10-12 дней.

«SCAT Airlines совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань. Авиаперевозчик из Казахстана обслуживает маршрут в рамках чартерных перевозок с частотой вылетов раз в 10-12 дней», — сообщает пресс-служба Рощино в telegram-канале.

Авиакомпания совершает полеты в направлении острова Фукуок во Вьетнаме. Отмечается, что приобрести билет можно в составе туристических путевок.

