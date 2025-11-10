В Рощино приземлился первый рейс авиакомпании Казахстана. Видео
Авиакомпания совершает чартерные рейсы на остров Фукуок
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
В аэропорту Тюмени 10 ноября впервые приземлился самолет авиакомпании Казахстана — SCAT Airlines. Авиаперевозчик обслуживает чартерные рейсы и будет совершать полеты раз в 10-12 дней.
«SCAT Airlines совершила свой первый рейс в нашу воздушную гавань. Авиаперевозчик из Казахстана обслуживает маршрут в рамках чартерных перевозок с частотой вылетов раз в 10-12 дней», — сообщает пресс-служба Рощино в telegram-канале.
Авиакомпания совершает полеты в направлении острова Фукуок во Вьетнаме. Отмечается, что приобрести билет можно в составе туристических путевок.
