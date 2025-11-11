Сирия объявила себя союзником США и присоединилась к коалиции против ИГ*

Сирия заявила о союзнических отношениях с Соединенными Штатами Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Сирия является союзником США. Об этом заявил президент Ахмед аш-Шараа в интервью телеканалу Fox News после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Также страна достигла договоренности о сотрудничестве с Международной коалицией, которую возглавляют США, для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), сообщил сирийский министр информации Хамза Мустафа.

«Страна вступает в новую эру, основанную на стратегии развития совместно с Вашингтоном», — отметил Ахмед аш-Шараа. Президент также подчеркнул, что США могут реализовать в Сирии крупные инвестиционные проекты, в частности, в сфере добычи газа.

Сотрудничество с Международной коалицией может открыть для Сирии новые возможности в экономическом и политическом плане. В частности, инвестиции США могут способствовать развитию инфраструктуры и повышению уровня жизни населения страны.

Продолжение после рекламы