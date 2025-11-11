В США раскрыли тайную сторону дела против «кошелька Зеленского»

Против соратника Зеленского начаты расследования Фото: Официальный сайт президента Украины

Обыски, проведенные у Тимура Миндича — совладельца студии «Квартал 95» и соратника президента Украины Владимира Зеленского, — являются ответом антикоррупционных органов на попытки ослабить их полномочия. Об этом пишет The New York Times (NYT). По данным издания, события развернулись на фоне расследований в отношении ближайшего окружения главы государства.

«Когда украинский президент летом предпринял шаги по ослаблению антикоррупционных органов, те как раз расследовали дела в отношении членов его ближайшего окружения», — сообщает NYT. Издание также подчеркивает, что, несмотря на обещания Зеленского искоренить коррупцию, обвинения в коррупционных сделках, особенно в энергетическом секторе, продолжают звучать.

Как отмечает The New York Times, летом президент Зеленский предпринял шаги по ослаблению полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в то время как эти ведомства вели расследования против его приближенных. НАБУ занимается выявлением, расследованием и раскрытием коррупционных преступлений, а САП представляет подготовленные бюро дела в суде.

Продолжение после рекламы