Крупнейшие гидроузлы Пермского края перевели на зимний режим работы

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с 11 ноября ввело зимние режимы работы для гидроузлов в Прикамье. Речь идет о Пермской и Чайковской ГЭС, которые регулируют наполнение Камского и Воткинского водохранилищ.

«Среднесуточные сбросные расходы для Камского водохранилища установлены на уровне 700–800 кубических метров в секунду. Для Воткинского — 1100 с погрешностью в 50 кубических метров в секунду», — эти данные размещены на сайте ведомства.

Сейчас одна из главных задач агентства — создать условия для безопасного ухода судов на зимние стоянки. Навигация на российских реках завершится 20 ноября.

