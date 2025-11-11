Крупнейшие гидроузлы Пермского края перевели на зимний режим работы
Новый режим будет действовать до 10 декабря 2025 года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) с 11 ноября ввело зимние режимы работы для гидроузлов в Прикамье. Речь идет о Пермской и Чайковской ГЭС, которые регулируют наполнение Камского и Воткинского водохранилищ.
«Среднесуточные сбросные расходы для Камского водохранилища установлены на уровне 700–800 кубических метров в секунду. Для Воткинского — 1100 с погрешностью в 50 кубических метров в секунду», — эти данные размещены на сайте ведомства.
Сейчас одна из главных задач агентства — создать условия для безопасного ухода судов на зимние стоянки. Навигация на российских реках завершится 20 ноября.
По прогнозу Росгидромета, ледостав на большинстве водохранилищ ожидается с 23 по 30 ноября. Это на 2–3 дня позже, чем в прошлом году. В ноябре приток воды в Волжско-Камский каскад будет ниже среднемноголетних значений. Во второй декаде ноября в верховьях бассейнов Волги и Камы температура воздуха начнет снижаться до устойчивых отметок от −4 до −8 градусов.
