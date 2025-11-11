Пермские ученые развеяли мифы о ретроградном Меркурии

Принято считать, что ретроградность Меркурия окутана множеством тайн и даже мистики Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) развеяли мифы о ретроградном Меркурии. Они утверждают, что явление, которое многие связывают со сбоями в технике и жизненными неурядицами, на самом деле не оказывает никакого влияния на Землю и человека. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба вуза.

«Нет научных данных, подтверждающих влияние видимого положения Меркурия на биохимию мозга, работу нервной системы или эмоциональное состояние человека. Чтобы наблюдать ретроградное движение, нужна неподвижная система отсчета — созвездия. Необходимо сравнивать точное положение планеты на фоне одних и тех же небесных тел ночь за ночью», — заявляет эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров.

Ретроградное движение Меркурия — это оптическая иллюзия, вызванная орбитальной механикой, объясняет специалист. Орбитальные периоды Земли и Меркурия существенно различаются: если Меркурию требуется 88 земных дней для совершения полного оборота вокруг Солнца, то Земля совершает его за 365 дней. В моменты, когда планеты выстраиваются на одной линии с Солнцем, наблюдается особый геометрический эффект. С точки зрения земного наблюдателя, в такие периоды движение Меркурия на фоне звездного неба создает иллюзию замедления.

«Из-за изменения угла наблюдения с Земли кажется, что Меркурий на фоне далекой звездной сферы замедляет свое прямое движение, останавливается и начинает смещаться в обратном направлении, описывая петлю. Это и называется ретроградностью» — подчеркнул Бурмистров.