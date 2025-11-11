Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Тюменцев ждет резкое потепление

11 ноября 2025 в 08:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Днем в регионе потеплеет до +2 градусов

Днем в регионе потеплеет до +2 градусов

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На территории Тюменской области днем 11 ноября ожидается потепление — столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В Тюменской области днем 11 ноября прогнозируется потепление. Температура воздуха ожидается до +2, -3 градусов», — сообщается на сайте управления.

Потепление началось еще ночью. Синоптики также обещают небольшие осадки и ветер 6-11 м/с.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал