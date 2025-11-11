Тюменцев ждет резкое потепление
11 ноября 2025 в 08:00
Днем в регионе потеплеет до +2 градусов
На территории Тюменской области днем 11 ноября ожидается потепление — столбики термометров поднимутся до +2 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.
«В Тюменской области днем 11 ноября прогнозируется потепление. Температура воздуха ожидается до +2, -3 градусов», — сообщается на сайте управления.
Потепление началось еще ночью. Синоптики также обещают небольшие осадки и ветер 6-11 м/с.
