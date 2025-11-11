Большое количество нового жилья влияет на насыщенность арендного рынка Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени больше половины съемного жилья сдается со скидкой не менее 10%. Такой тренд образовался в середине октября, а к началу ноября приобрел небывалый размах, рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе региона.

«Конкуренция в сегменте рынка стала слишком высока, квартир для аренды, в том числе долгосрочной, очень много. А спрос традиционно для конца осени просел. Сейчас фактически каждая вторая квартира, которую сдают в городе, сдается со скидкой в 10, иногда до 15%», — пояснил агентству источник.

Он отметил, что многие готовы включать в стоимость аренды и дополнительные услуги. В основном, речь идет о коммунальных счетах, которые традиционно арендатор оплачивает отдельно.

Для Тюмени и других региональных центров эта тенденция особенно актуальна. Здесь стабильный приток новых квартир из недавно сданных домов. При этом покупательная способность населения не безгранична — после скачка цен в прошлом году многие семьи пересмотрели бюджеты. Собственники, которые раньше могли диктовать условия, теперь идут на уступки», — пояснил этот тренд директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

Он добавил, что тренд вряд ли закончится в ближайшие недели. «Небольшое снижение спроса продолжится — это традиционно спокойные месяцы на рынке аренды. К весне возможна стабилизация, а новый цикл роста, если он случится, начнется не раньше лета. При этом резких скачков, как год назад, ждать не стоит: и арендаторы, и собственники уже адаптировались к текущей реальности», — подытожил Тумин.