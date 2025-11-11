Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Экономика

В Тюменской области в два раза рухнули объемы ипотеки

11 ноября 2025 в 07:17
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
С начала года в Тюменской области выдано ипотечных кредитов на 43 млрд рублей

С начала года в Тюменской области выдано ипотечных кредитов на 43 млрд рублей

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области с начала года выдано 10,3 тысячи ипотечных кредитов. Как сообщили региональном отделении Банка России, за аналогичный период прошло года этот объем был в два раза больше.

«За три квартала 2025 года в Тюменской области было выдано 10,3 тысячи ипотечных кредитов, что на половину меньше, чем годом ранее за тот же период», — передает данные РБК Тюмень. Сумма выданных жилищных займов составила 43 миллиарда рублей. Она также оказалась меньше прошлогоднего объема на треть.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал