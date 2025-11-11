Логотип РИА URA.RU
Синоптики рассказали, какая погода будет на Урале 11 ноября

На Урале ожидается мокрый снег с дождем и ветер до 9 м/с
11 ноября 2025 в 08:06
В Свердловской области прогнозируют мокрый снег с дождем

Фото: Илья Московец © URA.RU

Синоптики предупреждают о дожде, мокром снеге и ветре с порывами до 9 м/с в УрФО 11 ноября. Об этом сообщили в региональных гидрометцентрах.

«В Свердловской области прогнозируются облачная погода с прояснениями и небольшие осадки, ночью — мокрый снег и гололедица на дорогах, ветер до 9 м/с», — приводит слова уральского гидрометцентра ТАСС. Уточняется, что в Тюменской области будет облачно с прояснениями, днем небольшие осадки. Ночью температура воздуха опустится до минус 12 градусов, днем — до минус трех градусов

В сообщении также добавили, что в Курганской области ожидаются дождь и мокрый снег, местами гололед, порывы ветра до 10 м/с. В Челябинской области прогнозируется облачная погода с прояснениями и небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя ночью. Днем температура поднимется до плюс шести градусов, ночью опустится до минус трех градусов, порывы ветра достигнут 13 м/с.

В Югре будет облачно с прояснениями, ветер до 11 м/с, температура ночью до минус 17 градусов, днем — до минус шести градусов. На Ямале ожидается небольшой снег, местами изморозь и туман, температура днем до минус 22 градусов, ночью — до  минус 36 градусов, порывы ветра до 12 м/с.

