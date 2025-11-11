Врачи Екатеринбурга подарили 35-летней пациентке шанс стать матерью

Свердловские врачи провели сложную операцию 35-летней пациентке с формой эндометриоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге врачи медицинского центра «РЖД-Медицина» провели сложную операцию 35-летней пациентке с тяжелой формой генитального эндометриоза. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Ситуация усугублялась наличием двух рубцов на матке и риском интраоперационной травмы смежных органов из-за обширного спаечного процесса», — сказала лечащий врач, акушер-гинеколог «РЖД-Медицина» Елена Усс. Отмечается, что операция длилась два часа.

Во время хирургического вмешательства врачи удалили эндометриоидную кисту и все видимые очаги эндометриоза. Теперь у пациентки есть шанс снова стать матерью.

