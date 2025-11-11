Логотип РИА URA.RU
Врачи Екатеринбурга подарили 35-летней пациентке шанс стать матерью

В Екатеринбурге врачи удалили у 35-летней пациентки видимые очаги эндометриоза
11 ноября 2025 в 07:30
Свердловские врачи провели сложную операцию 35-летней пациентке с формой эндометриоза

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге врачи медицинского центра «РЖД-Медицина» провели сложную операцию 35-летней пациентке с тяжелой формой генитального эндометриоза. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Ситуация усугублялась наличием двух рубцов на матке и риском интраоперационной травмы смежных органов из-за обширного спаечного процесса», — сказала лечащий врач, акушер-гинеколог «РЖД-Медицина» Елена Усс. Отмечается, что операция длилась два часа.

Во время хирургического вмешательства врачи удалили эндометриоидную кисту и все видимые очаги эндометриоза. Теперь у пациентки есть шанс снова стать матерью.

В Екатеринбурге медицина вновь продемонстрировала высокий уровень. Ранее в больнице №9 была успешно проведена операция пятилетней девочке, которая проглотила магнитные шарики. Детский хирург Андрей Чукреев сообщил, что врачам удалось извлечь цепочку магнитов, минимизируя риск осложнений. Послеоперационное лечение продолжалось в течение десяти дней, сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

