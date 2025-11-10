Стало известно, где простятся с художником Эриком Булатовым
Прощание с Булатовым пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прощание с известным художником Эриком Булатовым пройдет 14 ноября в парижском соборе. Об этом сообщил источник в окружении художника.
«Прощание пройдет в Свято-Троицком кафедральном соборе в Париже», — приводит слова источника ТАСС. Новость опубликована в telegram-канале агентства.
Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни скончался Эрик Булатов. Как сообщает издание «Коммерсант», мастер был известен произведениями, выполненными в модернистских стилях. Среди наиболее известных работ художника — «Слава КПСС» и «Свобода есть свобода».
Булатов был одним из ключевых фигур московского концептуализма и современного русского искусства. Рэпер и продюсер Баста выразил соболезнования в связи со смертью художника, с которым был лично знаком и сотрудничал при создании документального фильма «Весна во Флоренции». Подробнее о биографии художника, чьи картины стали визитной карточкой Ельцин центра — в материале URA.RU.
