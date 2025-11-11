Олег Полежаев выполнял задачи в составе ЧВК «Вагнер» Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловчанин Олег Полежаев, которому пришлось испытать весь ужас Бахмута и Соледара, получил несколько ранений и теперь называет себя «терминатором» из-за семи осколков, навсегда оставшихся в его теле. За отличия в зоне СВО он дважды удостоен медали «За отвагу». История бойца, познавшего сиротство, нищету, тюремные нары и нашедшего свое предназначение в борьбе с ВСУ, — в материале URA.RU.

Детдомовское детство бойца

Олег Викторович Полежаев родился 18 июля 1977 года в Шалинском районе Свердловской области. Но безмятежное детство, полное родительской ласки, было для него недостижимой роскошью — с 1980 по 1985 год его домом стал соццентр в городе Березники Пермского края.

«Я оказался в детском доме не по своей воле, виной тому — сложнейшие семейные обстоятельства. Мать бросила меня, а отец был призван на военную подготовку», — делится он. Какое-то время мальчик жил с бабушкой и дедушкой, которые отдавали ему всю свою любовь, но, к сожалению, не имели сил и возможностей для полноценной заботы.

Три месяца назад Полежаев похоронил младшую сестру — еще одна тяжелая утрата в череде потерь. Со старшим братом связи давно утрачены. Родителей тоже уже нет в живых. Кажется, сама судьба проверяла его на прочность, лишая самых близких.

Олег состоял в браке, у него три дочери, которые уже достигли взрослого возраста. Сегодня он с теплотой и гордостью отмечает, что стал дедушкой и у него есть внучка — ее улыбка, возможно, и есть смысл жизни.

Тюрьма и новая глава жизни

Жизнь Полежаева — это не парадный портрет, а полотно, написанное всеми оттенками человеческого опыта, включая самые темные. Он не скрывает, что в его биографии есть страницы, связанные с местами лишения свободы. Это не оправдание, а часть его правды. Последняя, третья судимость настигла его в 2018 году — тяжкие телесные повреждения и порча имущества, за что он получил восемь лет.

Олег не скрывает, что ушел на СВО из тюрьмы Фото: Илья Московец © URA.RU

«Всю свою жизнь, по сути, я был никому не нужен. Знаете, вот этот вечное, гложущее изнутри одиночество… Поэтому и компании мне попадались соответствующие, плохие. Конечно, как и многие люди, выросшие в тяжелейших условиях, я отчаянно хотел что-то изменить, вырваться из этого круга, но не всегда знал как», — рассказал уралец.

И вот наступил момент, который стал для него точкой невозврата, тем самым шансом, который выпадает раз в жизни. «Когда началась специальная военная операция, я тогда понял — вот он, мой шанс. Теперь у меня есть возможность сделать что-то по-настоящему полезное, важное. Не для себя, а для страны. Чтобы мои дочки, наконец, могли гордиться своим отцом», — поведал он.

Испытание огнем: Бахмут и Соледар

10 ноября 2022 года Полежаев шагнул в совершенно новую реальность, вступив в состав ЧВК «Вагнер». Его контракт истек 10 мая. Но за эти несколько месяцев он прожил целую вечность, прошел через такие испытания, которые и не снились большинству людей.

Он выполнял боевые задачи в разных точках фронта, но самые страшные, самые жуткие воспоминания связаны с Попасной, Соледаром и, конечно, с Бахмутом (Артемовском) — городом, ставшим символом невероятного мужества и стойкости. Именно в Бахмуте и закончился его контракт.

Полежаев выполнял задачи в Бахмуте и Соледаре, где получил тяжелые ранения Фото: Илья Московец © URA.RU

«После того как бойцы ЧВК „Вагнер“ зачистили город полностью, мы передали его подразделениям Минобороны, и мой контракт официально завершился», — вспоминает Олег. «В тот момент я был, конечно, безмерно счастлив. Счастье было простым и самым ценным — я жив. Пройдя через такой настоящий ад, сквозь свинцовый ливень и огненные бури, я сумел выжить. И я был бесконечно горд тем, что был причастен к чему-то по-настоящему важному, великому. Мы сделали это», — делится боец.

Семь осколков в теле

Цена, которую заплатил Олег за эту победу, высока как никогда. Его тело стало живой летописью боев. Множественные осколочные ранения ног, рук, живота, спины и головы. Четыре тяжелейшие контузии, каждая из которых могла стать последней. Врачи провели немало операций, чтобы извлечь из его тела смертоносные куски металла. Но не все.

«На сегодняшний день я живу с осколками — у меня их семь штук — три в руках и четыре в ногах. Хирурги приняли решение не извлекать их, так как они не несут прямой угрозы жизни. Риск от операции был выше. Так что они теперь со мной навсегда, стали частью меня» — отметил солдат. «Внучке говорю, что теперь я „Терминатор“. Так что, дескать, дедушка у тебя теперь железный», — шутит Полежаев.

Заслуженные награды

За свои заслуги, за мужество и отвагу, проявленные в пекле боев, Олег Полежаев был удостоен высоких наград. Среди них — две самые дорогие для него медали «За отвагу». А также четыре внутренние медали ЧВК «Вагнер», которые ценятся среди бойцов ничуть не меньше. Они — за участие в самых ожесточенных схватках, включая легендарные взятия Соледара и Бахмута.

На груди Олег постоянно носит две из шести имеющихся у него медалей Фото: Илья Московец © URA.RU

«Каждой своей медалью я безмерно горжусь. Они все для меня важны. Это не просто железки, это память. Память о товарищах, о тех днях, о том, что мы смогли. Это знак того, что моя жизнь прошла не зря», — делится он.

Мирная жизнь и новые битвы

Сейчас Олег Полежаев живет в Екатеринбурге. Недавно он попал в сложнейшую жизненную ситуацию, едва не лишившись своих самых ценных вещей — документов и боевых наград. Казалось бы, пройдя фронт, он оказался беззащитен перед подлостью в тылу. Однако на его защиту встали свои же — боевые братья. «Если бы не ребята из патриотической организации „Живые сердца“, то я бы стал бомжом», — подчеркнул солдат.

Боец СВО с позывным «Чен» узнал о беде, в которой оказался земляк, и поднял тревогу. «Рустам Таначев рассказал о проблеме. Оставить брата в такой ситуации мы просто не могли. Мы собрались, нашли тех, кто посмел обидеть героя, и объяснили им всю глубину их ошибки. Те, понимая, что дальше их может ждать уже не разговор, а тюрьма, вернули Олегу все его награды», — заявил член правления организации, ветеран СВО Максим Томилов.

Максим Томилов, являющийся ветераном СВО, оказывает поддержку бойцам, обращающимся в их организацию Фото: Илья Московец © URA.RU

«Хочется предупредить наших бойцов: не теряйте бдительность и после возвращения домой. К сожалению, среди наших сограждан находятся бессовестные люди, которые, не брезгуя ничем, готовы нажиться даже на солдатах, отдавших за них свое здоровье», — отметил Томилов.

История Олега Полежаева — это не просто рассказ о солдате. Это история о том, как человек, которого жизнь много раз пыталась поставить на колени, каждый раз находил в себе силы подняться. И встать во весь рост — с осколками в теле, с медалями на груди и с несломленной верой в то, что он нашел, наконец, свой настоящий путь и свою настоящую семью — в лице боевых товарищей.