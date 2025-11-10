В Екатеринбурге продали памятник, изъятый у бывшей компании депутата Гайсина

Сам Малик Гайсин сейчас проходит лечение и борется в судах Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге за 39,9 млн рублей на торгах продали объект культурного наследия «Здание Госстраха». Его несколько лет назад изъяли у предприятия «Уралбиофарм», которое ранее принадлежало экс-депутату Госдумы и бизнесмену Малику Гайсину. Сведения о результатах торгов опубликованы на сервисе kartoteka.ru.

Полуразрушенный объект площадью 4,8 тысячи квадратных метров выкупила компания «Профиль». Эта фирма единственной заявилась на аукцион. В протоколе указано, что на объект нуждается в восстановительных работах, на которые нужно потратить свыше 611 млн рублей.

«Здание Госстраха» появилось в 1920-х. Изначально там размещался завод медицинских препаратов, но впоследствии оно было заброшено.

Продолжение после рекламы

Гайсин с 2023-го находится под уголовным преследованием. Его задержали по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК РФ и отправили под домашний арест. А его предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Бизнесмен тяжело переживал из-за случившегося, поэтому и оказался в больнице.

Малик Гайсин назвал происходящее «рейдерским захватом» и обратился в Верховный суд. Тот вернул на рассмотрение дело о национализации завода «Исеть» (сейчас им распоряжается уже «Ростех»). Однако 10 сентября 2024 года тот же райсуд национализировал «Исеть» повторно.