«Автопарк стремительно стареет»: что происходит на авторынке Свердловской области

Автомобили Tank 300 подешевели на 2,2% за месяц Фото: Размик Закарян © URA.RU

Новые автомобили подешевели в Свердловской области, однако купить их в текущих реалиях довольно сложно. Корреспондент URA.RU обсудил с защитником прав автомобилистов и общественным деятелем Кириллом Форманчуком актуальную ситуацию на авторынке региона и узнал, какие машины покупать выгоднее.

«Кто хотел купить машину на нормальных условиях — купил ее еще три года назад. Сейчас автомобиль выбирают те, у кого нет сложностей в финансовом плане и они могут позволить себе машины за несколько миллионов, в том числе европейские», — прокомментировал автоэксперт Кирилл Форманчук.

По его словам, вторичный рынок авто сейчас находится в наиболее выигрышном положении. Владельцы в этом сегменте готовы торговаться и значительно сбрасывать цену. Подержанные автомобили можно найти на 30% дешевле, чем новые.

Новые автомобили покупают те, у кого нет сложностей с финансами Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

«Все, у кого нет денег, пытаются найти машины в кредит через автосалоны. Там покупателям навязывают еще разные дополнительные опции, страховки на сотни тысяч рублей. Раньше до 60% авто продавались в кредит. Сейчас этот канал отсекся, банки отказывают в автокредитах, поэтому взять их могут не все. Все идет к тому, что автопарк стремительно стареет — это в первую очередь влияет на безопасность», — отметил Форманчук. При этом, по мнению эксперта, авто покупали бы несмотря на повышение утильсбора, если бы ставка по кредитам была ниже.

Средняя стоимость новых автомобилей снизилась на 3% в Свердловской области в течение октября — до 2,4 млн рублей. По данным «Авто.ру», сильнее всего подешевел кроссовер Haval H5 (-2,8%) — до 3,8 млн рублей. Tank 300 упал в цене до 4,6 млн рублей (-2,2%). Аналитики отмечают, что средняя машина от китайского производителя, официально представленного в России, составила 3,5 млн рублей, что на 17000 рублей ниже, чем в сентябре. При этом отечественные автомобили стабильно дорожали, их средняя стоимость достигла 1,7 млн рублей (+3%).