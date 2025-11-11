Что нужно для зимней рыбалки и сколько это стоит в Свердловской области

Рыбакам и рыбачкам надо одеваться тепло и соблюдать технику безопасности на льду Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Зимняя рыбалка в Свердловской области не за горами, и рыбаки готовят снасти, предвкушая долгожданный момент. Какое снаряжение надо иметь любому рыболову и сколько оно стоит, URA.RU рассказал опытный специалист из Каменска-Уральского Сергей Пересыпкин.

Какая одежда нужна зимой рыбаку

В первую очередь для зимней рыбалки нужно купить подходящую теплую одежду. Без нее на лед лучше не выходить, считает Пересыпкин.

Костюмы должны быть теплыми и непродуваемыми Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

«Это зимний костюм, желательно хорошего качества. Стоимость начинается от 10 тысяч рублей и выше. Фирм очень много, у каждого свои примочки и новшества. Но важно, чтобы костюм был теплым и непродуваемым», — объяснил рыбак.

Также нужны зимние сапоги из материала ЭВА с утепленными вкладышами. Они стоят от двух тысяч рублей. Теплые перчатки или варежки обойдутся рыболову примерно в тысячу.

Какое надо снаряжение под зимние снасти

Для перевозки снастей по сугробам нужны рыбацкие сани-волокуши (корыто). Они бывают разных размеров, цены начинаются от двух тысяч рублей. Под снасти лучше приобрести специальный ящик.

Некоторые экономят и приспосабливают для рыбалки кухонную утварь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Здесь тоже очень большой выбор, минимальная цена начинается от двух тысяч рублей. Для бурения лунок нужен ледобур. Он бывает разных диаметров, выбор зависит от того, какое направление в зимней рыбалке вы выбираете. Цены на ледобуры начинаются от трех тысяч», — уточнил Пересыпкин.

Пригодятся рыбаку и другие инструменты — пешня (лом c деревянной ручкой для создания прорубей) и черпак (приспособление, похожее на кухонную шумовку). Оно помогает очистить лунку от ледяной каши и снега. Самая недорогая пешня стоит одну-две тысячи рублей, черпак можно купить за 200-300.

Какие можно выбрать снасти

Ну и, конечно, самое главное — снасти. Выбор в этом вопросе поистине неограничен. Рыбачить можно на мормышку, безнасадку, зимние блесна, балансиры, вибы, ратлины, жерлицы и так далее.

Опытные рыболовы могут дать ценные советы новичкам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Возьмем, к примеру, самое распространенное и простое — мормышку. Для ловли на нее нужна удочка, цены начинаются от 300 рублей. Стоимость лески стартует от 150 рублей, мормышки — от 100 рублей. Также понадобится наживка — мотыль, его средняя цена 200-300 рублей», — перечислил Сергей. В целом даже при минимальном подсчете на экипировку набегает немалая сумма — порядка 20 тысяч рублей.

Пересыпкин посоветовал новичкам начинать зимнюю рыбалку с опытным и оснащенным рыбаком. «На начальном этапе он поможет со снастями, расскажет, как вести себя на льду, и раскроет некоторые секреты ловли. А потом постепенно можно втянуться уже самому и покупать то, что захочешь», — добавил рыбак.