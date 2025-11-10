В Екатеринбург привезли почти 600 декоративных птиц
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Екатеринбург привезли 597 декоративных птиц из Краснодарского края. Волнистые попугаи, кореллы, неразлучники и какарики предназначены для продажи в зоомагазине, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.
«Птицы перевозились в одноразовых специальных транспортировочных клетках (ящиках) в сопровождении ветеринарных свидетельств формы №1, оформленных в ФГИС „Меркурий“», — сказано в сообщении. Отмечается, что перед отправкой в течение 30 календарных дней птицы находились на карантине в Краснодарском крае, где их исследовали на орнитоз, грипп и сальмонеллез.
Ранее в Екатеринбург также была завезена партия попугаев — 435 птиц разных видов прибыли из Кыргызстана. После проверки Россельхознадзора и карантинного периода их допустили к реализации. Новая партия птиц, прибывшая из Краснодарского края, также прошла необходимые процедуры и не вызвала нареканий у инспекторов.
