В Екатеринбург привезли почти 600 декоративных птиц

Россельхознадзор: в Екатеринбург привезли 597 птиц из Краснодарского края
11 ноября 2025 в 04:52
В Екатеринбург привезли 597 декоративных птиц для продажи в зоомагазине

В Екатеринбург привезли 597 декоративных птиц для продажи в зоомагазине

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Екатеринбург привезли 597 декоративных птиц из Краснодарского края. Волнистые попугаи, кореллы, неразлучники и какарики предназначены для продажи в зоомагазине, сообщает Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора.

«Птицы перевозились в одноразовых специальных транспортировочных клетках (ящиках) в сопровождении ветеринарных свидетельств формы №1, оформленных в ФГИС „Меркурий“», — сказано в сообщении. Отмечается, что перед отправкой в течение 30 календарных дней птицы находились на карантине в Краснодарском крае, где их исследовали на орнитоз, грипп и сальмонеллез.

Ранее в Екатеринбург также была завезена партия попугаев — 435 птиц разных видов прибыли из Кыргызстана. После проверки Россельхознадзора и карантинного периода их допустили к реализации. Новая партия птиц, прибывшая из Краснодарского края, также прошла необходимые процедуры и не вызвала нареканий у инспекторов.

