В Госдуме предложили причислить Суворова к лику святых
Михаил Шеремет предложил признать Суворова святым
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В России предложили приравнять полководца Александра Суворова к лику святых. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил об этом в интервью.
«Считаю, что Суворов — это один из самых выдающихся полководцев нашей истории и обладает всеми качествами, чтобы приравнять его к лику святых. Мной уже подготовлено соответствующие обращение в РПЦ», — предложил Михаил Шеремет в разговоре с РАИ Новости. Депутат подчеркнул, что Суворов по праву может стать заступником сухопутных войск, аналогично адмиралу Федору Ушакову для флота.
Парламентарий отметил особую актуальность этого вопроса в современных условиях, когда российские военнослужащие участвуют в боевых действиях. Он напомнил о непобедимом духе и вере Суворова в Россию, которые могли бы помочь современным войскам.
Шеремет вошел в состав оргкомитета по подготовке к 300-летию со дня рождения полководца. На первом заседании уже рассматривалась дорожная карта празднования, включая предложения по установке новых памятников Суворову.
